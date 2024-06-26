Андрей Кропоткин: Современную поликлинику на Сельме откроют в сентябре

Поликлинику на Сельме рядом с ДС «Янтарный» откроют в сентябре. Об этом «Клопс» рассказал председатель регионального Законодательного собрания Андрей Кропоткин после визита в медучреждение во вторник, 25 июня.
«Открытие высокотехнологичной поликлиники с диагностическим центром позволит жителям нашего города получать широкий спектр качественных медицинских услуг, а также предоставит дополнительные рабочие места. Если говорить о кадрах, планируется, что в амбулаторно-поликлиническом отделении будет работать до 400 специалистов. Штат сейчас активно формируется, уже приглашены около сотни медицинских сотрудников, в том числе из других регионов», — рассказал Андрей Кропоткин.
На объекте, строительство которого ведётся с 2020 года, побывала большая группа представителей регионального парламента: спикер Андрей Кропоткин, его первый заместитель Лариса Швалкене, председатель социального комитета Нина Фёдорова, депутаты Марина Матюнина, Дмитрий Латушкин, Владимир Вуколов, Олег Урбанюк, Дмитрий Киселёв, Евгений Верхолаз, Евгений Ган, Алексей Мендрик и заместитель председателя общественного совета при Заксобрании Татьяна Груничева.
Народных избранников встретили исполняющий обязанности министра здравоохранения области Константин Локтионов и Сергей Бутаков — директор горбольницы № 3, в структуру которой войдёт амбулаторно-поликлиническое отделение на улице Согласия. Он рассказал, что учреждение будет работать в две смены, каждая рассчитана на 1 120 посещений взрослых пациентов и детей.
Депутатов провели по поликлинике, оснащённой самым современным медицинским оборудованием.
В здании разместятся лечебные, диагностические и другие подразделения и службы, включая вспомогательные и технические помещения. Депутаты ознакомились с отделениями физиотерапии, диагностики, педиатрии, реабилитации, кабинетами магнитно-резонансной томографии и галотерапии.
Открытие медучреждения запланировано на сентябрь. Поликлиника готова к эксплуатации, идёт процесс лицензирования.