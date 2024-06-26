Андрей Кропоткин: Современную поликлинику на Сельме откроют в сентябре

«Открытие высокотехнологичной поликлиники с диагностическим центром позволит жителям нашего города получать широкий спектр качественных медицинских услуг, а также предоставит дополнительные рабочие места. Если говорить о кадрах, планируется, что в амбулаторно-поликлиническом отделении будет работать до 400 специалистов. Штат сейчас активно формируется, уже приглашены около сотни медицинских сотрудников, в том числе из других регионов», — рассказал Андрей Кропоткин.