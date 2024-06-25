Последние новости к вечеру 25 июня 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 25 июня 2024 года.
Досудебная палата МУС выдала ордеры на «арест» Шойгу и Герасимова
МУС выдал ордера на арест Сергея Шойгу и Валерия Герасимова за предполагаемые преступления на Украине с октября 2022-го по май 2023 года. Россия не признает юрисдикцию МУС.
Россия ограничила вещание для более чем 80 зарубежных СМИ
Москва пересмотрит ограничения для 81 СМИ ЕС, если Брюссель снимет санкции против российских СМИ, таких как «РИА Новости» и «Известия». В списке попавших под ограничения СМИ: Spiegel, Zeit, El País, Le Monde и другие.
Макрон предупредил об угрозе гражданской войны во Франции
Президент Франции Макрон критикует «Национальное объединение» и «Непокоренную Францию» за разжигание социального раскола, утверждая, что их программы могут привести к гражданской войне.
Премьера Эстонии выдвинули на пост главы евродипломатии
Лидеры ЕС договорились назначить Каю Каллас новым верховным представителем по иностранным делам, а Антониу Кошту — председателем Евросовета, заменив Жозепа Борреля и Шарля Мишеля соответственно.
СК раскрыл детали атаки Patriot на Ил-76 с пленными
Украинская сторона отдала приказ об уничтожении самолета, который перевозил 65 украинских военнопленных. Российский Ил-76 потерпел крушение 24 января, на его борту находились 74 человека.