Олимпийская чемпионка в одиночном катании, чемпионка России и Европы Алина Загитова выступит на Дне молодежи в Казани, который развернется 29 июня на площадке экстрим-парка «УРАМ».
На мероприятии спортсменка расскажет, как воспитать чемпионский характер и построить карьеру в спорте, а также поделится историей успеха и даст советы.
Фигуристка встретится с жителями в шатре «Вместе с карьерой». Начало лекции в 17:00. Прийти могут все желающие по предварительной регистрации.
Напомним, основной темой праздника станет Год семьи в России. С 10:00 на фестивале будут работать восемь тематических площадок, а закончится вечер праздничным концертом в 22:00. Подробнее о мероприятиях можно узнать по ссылке.
Ранее стало известно, что хедлайнером концерта на Дне молодежи станет Ольга Серябкина. Помимо певицы на празднике выступят локальные артисты, диджеи и исполнители, подавшие свои заявки на open call.