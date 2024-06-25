Если речь идет о сидячей работе с незначительными физическими нагрузками (офисы, швейные производства, учреждения образования
При работе, требующей постоянной ходьбы, определенной физической нагрузки и перемещений предметов весом до 1 кг стоя или сидя (наладчики, станочники, продавцы продовольственных товаров
«Работодатель обязан организовать кондиционирование воздуха (установить кондиционеры, поставить вентиляторы), обеспечить работников питьевой водой (при соблюдении гигиенических нормативов роль питьевой может выполнять проточная вода), дать сотрудникам места для отдыха. Важно также применять соответствующие средства индивидуальной защиты (например, при выборе спецодежды отдавать предпочтение воздухопроницаемым и гигроскопичным тканям, обеспечивающим комфортный микроклимат для тела). Кроме того, необходимо предусмотреть перерывы в 5−10 минут для отдыха, которые не будут заменять собой обеденный перерыв и будут включаться в рабочее время», — подчеркнули в Минтруда.
Минтруда напомнило, какой должна быть температура на рабочем месте
25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какой должна быть температура на рабочем месте, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.
Если речь идет о сидячей работе с незначительными физическими нагрузками (офисы, швейные производства, учреждения образования