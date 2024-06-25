Минтруда напомнило, какой должна быть температура на рабочем месте

Если речь идет о сидячей работе с незначительными физическими нагрузками (офисы, швейные производства, учреждения образования и т. д. ), нормой считается температура плюс 25,1−28 градусов. Если работа более подвижная, связанная с некоторыми физическими нагрузками (контролеры, мастера в различных производствах, агрономы, гиды, продавцы непродовольственных товаров и т. д. ), — 24,1−28 градусов тепла.



При работе, требующей постоянной ходьбы, определенной физической нагрузки и перемещений предметов весом до 1 кг стоя или сидя (наладчики, станочники, продавцы продовольственных товаров и т. д. ), установлен норматив 22,1−27 градусов выше нуля. Умеренные физические нагрузки и перемещение тяжестей до 10 кг (работники строительной отрасли, животноводы, сварщики и т. д. ) требуют не выше плюс 21,1−27 градусов. Постоянное перетаскивание тяжестей и значительные физические усилия (кузнецы, работники сельского хозяйства, вальщики леса и т. д. ) — 20,1−26 градусов тепла.



«Работодатель обязан организовать кондиционирование воздуха (установить кондиционеры, поставить вентиляторы), обеспечить работников питьевой водой (при соблюдении гигиенических нормативов роль питьевой может выполнять проточная вода), дать сотрудникам места для отдыха. Важно также применять соответствующие средства индивидуальной защиты (например, при выборе спецодежды отдавать предпочтение воздухопроницаемым и гигроскопичным тканям, обеспечивающим комфортный микроклимат для тела). Кроме того, необходимо предусмотреть перерывы в 5−10 минут для отдыха, которые не будут заменять собой обеденный перерыв и будут включаться в рабочее время», — подчеркнули в Минтруда.