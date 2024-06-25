ГАИ усилит контроль за детской безопасностью в автомобилях такси

Период начала летних школьных каникул традиционно характеризуется наличием угроз обеспечению безопасности детей на дороге. Одним из таких рисков является увеличение интенсивности перевозок детей из мест отдыха личным транспортом и в составе организованных групп автобусами. Не менее важными факторами являются наличие свободного времени у детей, а также ослабленный контроль за детьми со стороны взрослых.



Кроме того, имеют место факты проявления недисциплинированности со стороны водителей автомобилей такси, что без оказания должного внимания может способствовать наступлению негативных последствий.



Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних говорит о том, что в большей степени пострадали именно дети-пассажиры. При этом несмотря на тяжесть последствий данной категории дорожно-транспортных происшествий, взрослые все же пренебрегают использованием пассивных средств безопасности (автокресел, бустеров, специальных подушек) либо перевозят малолетних в детских удерживающих устройствах, не пристегивая их ремнями безопасности.



ГАИ напоминает: за нарушение правил перевозки детей в соответствии с ч.6 ст. 18.13 КоАП Республики Беларусь в отношении водителя налагается административное взыскание в виде штрафа в размере до 4 БВ.



Уважаемые водители, при использовании личного автотранспорта настоятельно рекомендуем пристегиваться ремнями безопасности, в обязательном порядке перевозить детей только пристегнутыми ремнями безопасности, а для детей младшего возраста использовать специальные удерживающие устройства. От ситуации, которая внезапно может возникнуть, на дороге не застрахован никто. Позаботьтесь о своих маленьких пассажирах заранее.