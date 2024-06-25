Спасатели обратились к алматинцам с предупреждением

«В соответствии со штормовым предупреждением ДЧС Алматы информирует, что 26 июня в городе ожидается сильная жара до 35 градусов», — говорится в сообщении.
Из-за этого жителей и гостей города призвали воздержаться от прогулок, чтобы избежать солнечных ударов.
Также, ДЧС рекомендует придерживаться следующих основных мер безопасности:
старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами — помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно;
- используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы;
- не употребляйте алкоголь — в жару его действие на организм многократно усиливается;
- старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);
- снизьте физические нагрузки — сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма;
- следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге — во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;
- не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время — условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.