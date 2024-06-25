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Спасатели обратились к алматинцам с предупреждением

Представители ДЧС Алматы предупредили горожан о сильной жаре, которая придет в мегаполис завтра, 26 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сейчас в Ричмонде: +28° 2 м/с 42% 758 мм рт. ст. +29°
Источник: Nur.kz

«В соответствии со штормовым предупреждением ДЧС Алматы информирует, что 26 июня в городе ожидается сильная жара до 35 градусов», — говорится в сообщении.

Из-за этого жителей и гостей города призвали воздержаться от прогулок, чтобы избежать солнечных ударов.

Также, ДЧС рекомендует придерживаться следующих основных мер безопасности:

старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами — помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно;

  • используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы;
  • не употребляйте алкоголь — в жару его действие на организм многократно усиливается;
  • старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);
  • снизьте физические нагрузки — сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма;
  • следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге — во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;
  • не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время — условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.