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Жительница Нижнего Новгорода Мария Пятаева отпраздновала 100-летний юбилей

Она родилась в Воротынском районе.

Ветеран Великой Отечественной войны Мария Александровна Пятаева отпраздновала 100-летний юбилей. Об этом сообщили в администрации Канавинского района Нижнего Новгорода.

Сотрудники районной администрации от имени главы города Юрия Шалабаева поздравили Марию Пятаеву с юбилеем и вручили памятный подарок. Ветерана также поздравила и. о. директора управления социальной защиты населения Канавинского района Оксана Горшкова.

«Уважаемая Мария Александрова, Вы из поколения героев, которые ковали Победу. Мы желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа, оставайтесь такой же веселой! Вы — наша гордость, низкий Вам поклон за ратную и трудовую доблесть!», — поздравили гости именинницу. Справка

Мария Александровна родилась 25 июня 1924 года в д. Николаевка Воротынского района Горьковской области. Детство Марии Александровны было не из лёгких: мама умерла в 30 лет от чахотки, а отец пропал без вести на войне. Мария Александровна и двое её братьев воспитывались бабушкой. В Великую Отечественную войну работала на Горьковском автомобильном заводе. Через три года после окончания войны вернулась в родную деревню, вышла замуж и родила четверых детей. Трудилась в совхозе разнорабочей, выполняла самую тяжёлую работу в поле и на ферме. У Марии Александровны большая и дружная семья, у неё четыре внука, пять правнуков и один праправнук.