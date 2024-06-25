Жительница Нижнего Новгорода Мария Пятаева отпраздновала 100-летний юбилей

Мария Александровна родилась 25 июня 1924 года в д. Николаевка Воротынского района Горьковской области. Детство Марии Александровны было не из лёгких: мама умерла в 30 лет от чахотки, а отец пропал без вести на войне. Мария Александровна и двое её братьев воспитывались бабушкой. В Великую Отечественную войну работала на Горьковском автомобильном заводе. Через три года после окончания войны вернулась в родную деревню, вышла замуж и родила четверых детей. Трудилась в совхозе разнорабочей, выполняла самую тяжёлую работу в поле и на ферме. У Марии Александровны большая и дружная семья, у неё четыре внука, пять правнуков и один праправнук.