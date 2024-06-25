«Гидротехник» потратил 1,2 миллиона на насос, который не подошёл

Калининградское муниципальное учреждение «Гидротехник» больше года не отдавало подрядчику 1,2 млн рублей за насос, который не подошёл из-за ошибки в техническом задании. Как сообщает прокуратура Калининградской области в телеграм-канале, задолженность перед предпринимателем была погашена после вмешательства надзорного органа.

