В Беларуси частный вуз ИПП закрыл прием первокурсников

На сайте вуза при открытии раздела «Для абитуриента 2024 года» выскакивает ошибка 404 и надпись о том, что запрашиваемая страница не найдена.
Уточняется, что Институт парламентаризма и предпринимательства продолжит свою работу, несмотря на то, что набирать студентов на первый курс не будут.
Студенты второго, третьего, четвертого курсов, которые на текущий момент обучаются в вузе, продолжат обучение.
В ИПП также уточнили, что для всех частных вузов в дальнейшем будет закрыт набор на первый курс.
Напомним, ранее сообщалось о том, что несколько частных вузов Беларуси закрылись. Среди них один из самых старых частных вузов страны «БИП — Университет права и социально-информационных технологий», а также минский Институт предпринимательской деятельности.