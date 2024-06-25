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В Беларуси частный вуз ИПП закрыл прием первокурсников

Институт парламентаризма и предпринимательства (ИПП) перестает набирать первокурсников с нового учебного года. Об этом пишет «Sputnik Беларусь».

На сайте вуза при открытии раздела «Для абитуриента 2024 года» выскакивает ошибка 404 и надпись о том, что запрашиваемая страница не найдена.

Уточняется, что Институт парламентаризма и предпринимательства продолжит свою работу, несмотря на то, что набирать студентов на первый курс не будут.

Студенты второго, третьего, четвертого курсов, которые на текущий момент обучаются в вузе, продолжат обучение.

В ИПП также уточнили, что для всех частных вузов в дальнейшем будет закрыт набор на первый курс.

Напомним, ранее сообщалось о том, что несколько частных вузов Беларуси закрылись. Среди них один из самых старых частных вузов страны «БИП — Университет права и социально-информационных технологий», а также минский Институт предпринимательской деятельности.

образование