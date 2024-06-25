В Беларуси частный вуз ИПП закрыл прием первокурсников

Студенты второго, третьего, четвертого курсов, которые на текущий момент обучаются в вузе, продолжат обучение.



В ИПП также уточнили, что для всех частных вузов в дальнейшем будет закрыт набор на первый курс.



Напомним, ранее сообщалось о том, что несколько частных вузов Беларуси закрылись. Среди них один из самых старых частных вузов страны «БИП — Университет права и социально-информационных технологий», а также минский Институт предпринимательской деятельности.