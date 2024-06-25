Уфимский автобус № 51 временно изменит маршрут

В Уфе изменится схема движения популярного автобусного маршрута. Как сообщает «Башавтотранс», речь идет о 51-м автобусе. Изменения связаны с ремонтными работами на нечетной стороне улицы Коммунистической.
Уточняется, что с 26 июня автобус будет двигаться через улицы Цюрупы, Чернышевского и Ленина, после чего продолжать движение по стандартной схеме.
Горожан просят заранее планировать свой маршрут. Как долго будет действовать обновленное расписание, пока неизвестно.
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