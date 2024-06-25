Участники СВО могут пройти расширенную диспансеризацию в нижегородском госпитале ветеранов войн

Николай Цыганов проходит реабилитацию в областном неврологическом госпитале, он совсем недавно вернулся из зоны СВО. Комплексное стационарное лечение для него началось с прохождения диспансеризации. Сейчас приступили к иглоукалываниям, электрофорезу и массажу.
Николай Цыганов — ветеран боевых действий, участник СВО:
Есть здесь и экспериментальный чудо-аппарат — инфракрасное лечение помогает снять головную боль и невроз.
Курс выздоровления, 21 день, подходит к концу. Скоро Николаю на выписку. А вот Андрей Шальнов только приступил к прохождению диспансеризации — анализ крови, ЭКГ и посещение стоматолога.
Андрей Шальнов — ветеран боевых действий, участник СВО:
Для расширенного обследования поможет новое оборудование — в медучреждении появились рентген-система и УЗИ-аппарат. Техника закуплена на средства областного бюджета. Общая стоимость — почти 16 миллионов рублей.
Олег Евстафьев — главный врач Нижегородского областного неврологического госпиталя ветеранов войн:
Благодаря такому оборудованию пребывание пациентов станет ещё более комфортным. В день проходит более 150 больных.