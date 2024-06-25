Участники СВО могут пройти расширенную диспансеризацию в нижегородском госпитале ветеранов войн

Николай Цыганов проходит реабилитацию в областном неврологическом госпитале, он совсем недавно вернулся из зоны СВО. Комплексное стационарное лечение для него началось с прохождения диспансеризации. Сейчас приступили к иглоукалываниям, электрофорезу и массажу.

Николай Цыганов — ветеран боевых действий, участник СВО:

«Всё отлично, и спина, и ноги. Здесь полностью всё лечение, весь функционал, начиная с головы и заканчивая пятками».

Есть здесь и экспериментальный чудо-аппарат — инфракрасное лечение помогает снять головную боль и невроз.

Курс выздоровления, 21 день, подходит к концу. Скоро Николаю на выписку. А вот Андрей Шальнов только приступил к прохождению диспансеризации — анализ крови, ЭКГ и посещение стоматолога.

Андрей Шальнов — ветеран боевых действий, участник СВО:

«Часть здоровья осталась, немножко годы не те уже. Просто решил узнать, в каком состоянии нахожусь. Ну и проблемы небольшие тоже есть, надо решать».

Для расширенного обследования поможет новое оборудование — в медучреждении появились рентген-система и УЗИ-аппарат. Техника закуплена на средства областного бюджета. Общая стоимость — почти 16 миллионов рублей.

Олег Евстафьев — главный врач Нижегородского областного неврологического госпиталя ветеранов войн:

«Рентген нам абсолютно необходим — и по стандартам, и по показаниям. Это позволяет провести обследование и при госпитализации больных, которые не проходили осмотр до этого, и при любых неврологических заболеваниях».