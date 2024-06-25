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Ливни и град обрушатся на Башкирию

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирию возвращаются обильные осадки. Об этом предупреждают республиканские синоптики.

В среду, 26 июня, в Башкирии еще будут идти лишь кратковременные дожди, порой ветер будет достигать 18 м/с, однако дневная температура будет достигать +17…+22 градусов, ночью же столбики термометров опустятся до +4…+9 градусов.

Уже в четверг, 27 июня, на Башкирию обрушатся ливни, грозы, град и сильный ветер.

— Температура воздуха ночью будет +6,+11°, днем — +15,+20°, — говорится в прогнозе Башгидрометцентра.

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