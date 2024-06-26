Пермский ХК «Молот» покинули двое нападающих

Пермский хоккейный клуб «Молот» покидают двое нападающих. Антон Шенфельд и Захар Зиминов продолжат карьеру в других клубах, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба. За какую именно команду они будут играть, не уточняется.
Первый нападающий, 30-летний Антон Шенфельд, перешел в «Молот» по ходу сезона из новокузнецкого «Металлурга». За пермскую команду форвард провел 15 матчей, в которых набрал семь баллов за результативность.
21-летний Захар Зиминов пополнил состав «Молота» по ходу прошлого сезона. Спортсмен перешел из ташкентского «Хумо». За это время он отыграл 24 матча, в которых набрал четыре балла за результативность.
Напомним, пермский ХК «Молот» продолжает формировать состав команды для участия в новом сезоне чемпионата ВХЛ. Ранее новым игроком клуба стал опытнейший нападающий, 33-летний Аслан Раисов. Болельщики «Молота» хорошо помнят его по выступлениям за команду в сезоне 2010−2011 годов.