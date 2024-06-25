Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Законодательном Собрании Нижегородской области встретились депутаты I и II созывов

Встреча была приурочена к 30-летию ЗС НО.

Встреча депутатов первого и второго созывов прошла в Законодательном Собрании региона. В зале заседаний собрались те, кто стоял у истоков формирования нижегородского парламента в начале 90-х. Встреча приурочена к юбилейной дате Законодательного Собрания — 30-летию. Парламентарии вспомнили непростые условия, в которых приходилось работать, важные законопроекты и решения. Торжественным моментом стало вручение юбилейных наград в знаковый год для законодательного органа.

Евгений Люлин — председатель Законодательного Собрания:

«30 лет — это не просто формальная дата. Это история развития нашего региона, страны. Те люди, которые эту историю творили, которые собирали по крупицам нашу область, её промышленность, сельское хозяйство, формировали первые законы, эти люди сегодня здесь в стенах Законодательного Собрания».

Михаил Мирный — депутат первого созыва Законодательного Собрания:

«Очень сильно изменилась наша область, конечно, в лучшую сторону. Город очень красивый. Берёт большая ностальгия. Я рад, что мы движемся вперёд. Нижегородцы сегодня представлены по всей стране, в различных органах власти, промышленности, культуре, образовании. Это кадры, которые здесь воспитывались, в том числе в стенах Законодательного Собрания Нижегородской области».