В Законодательном Собрании Нижегородской области встретились депутаты I и II созывов

Встреча депутатов первого и второго созывов прошла в Законодательном Собрании региона. В зале заседаний собрались те, кто стоял у истоков формирования нижегородского парламента в начале 90-х. Встреча приурочена к юбилейной дате Законодательного Собрания — 30-летию. Парламентарии вспомнили непростые условия, в которых приходилось работать, важные законопроекты и решения. Торжественным моментом стало вручение юбилейных наград в знаковый год для законодательного органа.

«30 лет — это не просто формальная дата. Это история развития нашего региона, страны. Те люди, которые эту историю творили, которые собирали по крупицам нашу область, её промышленность, сельское хозяйство, формировали первые законы, эти люди сегодня здесь в стенах Законодательного Собрания».