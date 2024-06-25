В Законодательном Собрании Нижегородской области встретились депутаты I и II созывов

Встреча депутатов первого и второго созывов прошла в Законодательном Собрании региона. В зале заседаний собрались те, кто стоял у истоков формирования нижегородского парламента в начале 90-х. Встреча приурочена к юбилейной дате Законодательного Собрания — 30-летию. Парламентарии вспомнили непростые условия, в которых приходилось работать, важные законопроекты и решения. Торжественным моментом стало вручение юбилейных наград в знаковый год для законодательного органа.
Евгений Люлин — председатель Законодательного Собрания:
Михаил Мирный — депутат первого созыва Законодательного Собрания:
«Очень сильно изменилась наша область, конечно, в лучшую сторону. Город очень красивый. Берёт большая ностальгия. Я рад, что мы движемся вперёд. Нижегородцы сегодня представлены по всей стране, в различных органах власти, промышленности, культуре, образовании. Это кадры, которые здесь воспитывались, в том числе в стенах Законодательного Собрания Нижегородской области».