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В Омске с 1 июля 2024 года вырастет тариф на питьевую воду

Жителей Омска с понедельника, 1 июля 2024 года, ждет рост ряда тарифов на коммунальные услуги.

Источник: РИА "Новости"

В том числе, дороже для омичей станут питьевая вода и водоотведение.

Так, согласно приказу РЭК Омской области, с 1 июля по 31 декабря 2024 года тариф на питьевую воду из-под крана, поставляемую потребителям «ОмскВодоканала» в объемах без участия транзитных организаций, с учетом НДС составит 24,37 рубля за кубометр, что на 2,72 рубля выше нынешнего тарифа.

Тариф на водоотведение (канализацию) вырастет на 2,77 рубля — до 28,03 рубля за куб.

При этом тариф на техническую воду для полива приусадебных участков останется прежним и составит 7,62 рубля за куб.

Таким образом, тариф на питьевую воду увеличится примерно на 12,5%; тариф на водоотведение — на 11%.

ЖКХ