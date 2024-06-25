Последняя жительница ветхого дома на Светлогорской пожаловалась на условия жизни

Анна Пищенкова полвека живет в доме на улице Светлогорской. Она осталась последней жительницей в ветхом здании, условия жизни в котором ухудшаются с каждым днем. В этот раз здесь вздулся пол и появилась плесень.

Анна Пищенкова — жительница дома № 8/7 по улице Светлогорской:

«Я думала, что 1,5 месяца назад они устранили, а оказалось, что тогда они просто приехали, посмотрели и закрыли заявку. Я узнала о том, что работы не были сделаны, “благодаря” этому полу — не могла понять, почему у меня гниёт пол».

Как оказалось, трубу снова прорвало. Это произошло в квартире, владелец которой там сейчас не живет. По нашей просьбе он приехал.

Администрация района пока не предприняла никаких действий для решения этой проблемы.

Этот аварийный дом давно начали расселять. Последние соседи Анны Пищенковой уехали еще 5 лет назад. Об этом мы узнали из официального письма администрации Нижнего Новгорода:

«Для расселения семьи о которой идет речь в запросе, администрацией города Нижнего Новгорода предоставлена однокомнатная квартира, общей площадью 31,2 кв. м., расположенная в одном из домов на ул. Героя Попова и закупленная по результатам открытого аукциона. В расселенном доме № 8/7 по ул. Светлогорская семья занимала комнату площадью 11,8 кв. м. в коммунальной квартире».

Но нашу героиню не устроил предложенный вариант для расселения.

Анна Пищенкова:

«Мне предоставили жильё на Героя Попова дом 3-а, квартира 2, я его сходила посмотреть — этот дом полностью поражён плесенью, страшным грибком. Можно не ремонтировать трубу — мне это не нужно, просто дайте мне достойное жилье, отвечающее СНИП, и я покину этот дом».