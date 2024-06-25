Последняя жительница ветхого дома на Светлогорской пожаловалась на условия жизни

Анна Пищенкова полвека живет в доме на улице Светлогорской. Она осталась последней жительницей в ветхом здании, условия жизни в котором ухудшаются с каждым днем. В этот раз здесь вздулся пол и появилась плесень.
Анна Пищенкова — жительница дома № 8/7 по улице Светлогорской:
Как оказалось, трубу снова прорвало. Это произошло в квартире, владелец которой там сейчас не живет. По нашей просьбе он приехал.
Администрация района пока не предприняла никаких действий для решения этой проблемы.
Этот аварийный дом давно начали расселять. Последние соседи Анны Пищенковой уехали еще 5 лет назад. Об этом мы узнали из официального письма администрации Нижнего Новгорода:
Но нашу героиню не устроил предложенный вариант для расселения.
Анна Пищенкова:
Как заявили в администрации города, в настоящее время для Анны Пищенковой подбирается другое жилое помещение.