Вице-премьер Марат Хуснуллин прогулялся по Омску и был приятно удивлён

«Вечером вместе с Виталием Павловичем прогулялись по центру города. Очень приятное впечатление. Был здесь очень давно и приятно удивлен, как Омск выглядит теперь! Кстати, обратите внимание, как тут уважают работников ЖКХ, в самом центре города памятник!» — отметил Марат Хуснуллин в своём телеграм-канале.