Вице-премьер Марат Хуснуллин прогулялся по Омску и был приятно удивлён

Сегодня, 25 июня, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин прибыл в Омск с рабочим визитом. Вице-премьер вместе с главой региона Виталием Хоценко посетил крупные омские стройки, прошла и рабочая встреча, на которой обсуждались вопросы социально-экономического развития региона.
А вечером Марат Хуснуллин и Виталий Хоценко прогулялись по омским улицам.
«Вечером вместе с Виталием Павловичем прогулялись по центру города. Очень приятное впечатление. Был здесь очень давно и приятно удивлен, как Омск выглядит теперь! Кстати, обратите внимание, как тут уважают работников ЖКХ, в самом центре города памятник!» — отметил Марат Хуснуллин в своём телеграм-канале.