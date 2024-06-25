После жалоб жителей ДУК отремонтировал крышу в многоэтажке на Родионова

113 крыш многоквартирных домов в Нижегородской области были отремонтированы управляющими компаниями после вмешательства Госжилинспекции. Ремонт кровли крыши в доме № 17 на улице Родионова был проведён после жалоб жителей подъезда. Домоуправляющей компании было выдано предостережение, качество выполненных работ проверила Госжилинспекция.
Максим Картунов — начальник Нижегородского нагорного отдела ГЖИ:
«В настоящий момент видим, что устройство кровельного ковра наплавляемым материалом выполнено в 2 слоя, то есть качество выполненных работ оцениваем как удовлетворительное, в дальнейшем будем контролировать выданное поручение домоуправляющей компании».
Ольга Руденко — ведущий инженер домоуправляющей компании Нижегородского района:
«В июне текущего года выполнены работы по текущему ремонту кровли, а именно примыкание, основное кровельное покрытие, в настоящее время работы закончены. Планируется выполнить работы по ремонту щелевидного кирпича, парапетной части, а также машинного отделения».
Елена Клюева — жительница дома № 17 по улице Родионова:
«До этого крыша была в ужасном состоянии, два года ее никак не могли починить, вот. Ну наконец-то! Проливались все квартиры, подъезд и лифт. Лифт стоял».