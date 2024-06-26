Омичам рассказали, появится ли авиарейс в Тару

Генеральный директор красноярского ООО «Аэропром» Юрий Афанасьев, компания которого выступила перевозчиком для авиарейсов между Омском и Усть-Ишимом, рассказал о перспективах воздушного сообщения Омск-Тара. Важно понять, будет ли такой маршрут востребован.
«Эта тема обсуждалась. Тут стоит вопрос, будет ли этот рейс востребован по загрузке. В Тару дорога более-менее нормальная, туда ходят автобусы. Опять же, будет ли такой вариант интересен пассажиру. Так-то у нас существовали переговоры, может 2−3 рейса и в Тару. Но тут самое главное сравнение в загрузке. В общем, под сомнением», — цитирует Юрия Афанасьева «СуперОмск».
Отметим, о возрождении авиасообщения с северными районами области ранее говорил глава региона Виталий Хоценко. Речь шла о маршрутах Омск-Тара и Омск-Усть-Ишим. Перелёт между Омском и Усть-Ишимом и обратно появился в расписании омского аэропорта с 1 июля. Правда, купить билеты пока на него нельзя. Известно, что летать будут «кукурузники».