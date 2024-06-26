Омичам рассказали, появится ли авиарейс в Тару

«Эта тема обсуждалась. Тут стоит вопрос, будет ли этот рейс востребован по загрузке. В Тару дорога более-менее нормальная, туда ходят автобусы. Опять же, будет ли такой вариант интересен пассажиру. Так-то у нас существовали переговоры, может 2−3 рейса и в Тару. Но тут самое главное сравнение в загрузке. В общем, под сомнением», — цитирует Юрия Афанасьева «СуперОмск».