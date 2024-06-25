Спартакиада рабочей молодёжи прошла в Нижнем Новгороде

Спорт, свежий воздух, хорошая компания — три составляющих активного отдыха работающей молодежи Нижнего Новгорода. 27 команд состязались в 11 видах спорта на стадионе «Труд».

Александра Игошина — участница спартакиады:

«Здесь все вместе. Во-первых, все вместе командой, конечно же, семьёй. Ну и тем более — весь город. Это очень здорово, что происходят такие классные спортивные мероприятия. Я уже чувствую сейчас это настроение, такое же было в процессе подготовки».

В спартакиаде приняли участие более 300 человек.

Светлана Горбунова — глава администрации Сормовского района:

«От нашего района подали заявки 5 команд. Представлены и образование, и промышленные предприятия, и спортивная школа Сормова. На мой взгляд, они всегда нас поддерживают в разных мероприятиях, и я считаю, что они большие молодцы. Молодежь — это наше будущее, и их обязательно нужно привлекать к различным мероприятиям».

Можно было побороться за победу как в личном, так и в командном зачетах. Среди дисциплин каждый мог выбрать, что ему подходит. К счастью, выбор огромен.

Николай Кулагин — участник спартакиады:

«Сейчас прохожу нормативы ГТО, там 5 нормативов. Сдал я пока что прыжки в длину и поднятие гири».

Позитивный настрой появился у спортсменов ещё до начала мероприятий.

Александр Христов — участник спартакиады:

«Я рад, что являюсь соратником, также поддерживаю, также помогаю. Общее дело мы делаем. Впечатление классное. Около 30 предприятий, заряженных, молодых, красивых мужчин и девочек. Надо делать больше, масштабнее, “круче” и славить наш родной Нижний Новгород».

Вера Пенькова — участница спартакиады:

«У нас будет семейная эстафета, такая спортивная семья. В целом, прекрасная организация, хорошая погода, немножко ветрено, но мы настроены на победу».

Свои силы в испытаниях пробовали не только участники, но и болельщики.

Евгения Малыгина — болельщица:

«Я пришла как болельщик для поддержки участников, но первый раз бросала стрелу. Достаточно волнительно, но мне все показали, объяснили. Хочу попробовать еще раз. Вот, хочется приобщиться к этой атмосфере спорта, здоровья, солнца, как-то все замечательно. За Нижегородский район я болею всем сердцем, всей душой».

Спартакиада состоялась по инициативе Молодежного совета специалистов предприятий и организации Нижнего Новгорода.

Артур Штоян — директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода:

«Совет был создан по инициативе главы города Нижнего Новгорода Юрия Владимировича Шалабаева. Радует очень результат в плане количества участников. У нас было более 350 человек, 27 команд. Очень много направлений, 11 видов спорта. Прекрасное, хорошее, доброе мероприятие, которое мы планируем проводить ежегодно, чтобы оно у нас стало традиционным».