Власти Калининграда предупреждают об ограничении движения на Гаражной и Кабилова

С 3 июля по 30 августа из-за ремонта ул. Гаражной будет введено одностороннее движение от дома № 4 по пл. Победы до ул. Ген. -лейт. Озерова. А с 5 июля по 30 августа в связи с прокладкой коммуникаций на строительстве нового корпуса школы № 11 по ул. Мира в Чкаловске будет закрыто движение транспорта по участку автомобильной дороги ул. Тулена Кабилова от дома № 2 по ул. Мира до ул. Жиленкова и по участку автомобильной дороги ул. Жиленкова от ул. Т. Кабилова до ул. В. Попова.