Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Калининграда предупреждают об ограничении движения на Гаражной и Кабилова

Ограничение продлится два месяца.

До сентября вводится ограничение движения по улицам Гаражной и Тулена Кабилова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

С 3 июля по 30 августа из-за ремонта ул. Гаражной будет введено одностороннее движение от дома № 4 по пл. Победы до ул. Ген. -лейт. Озерова. А с 5 июля по 30 августа в связи с прокладкой коммуникаций на строительстве нового корпуса школы № 11 по ул. Мира в Чкаловске будет закрыто движение транспорта по участку автомобильной дороги ул. Тулена Кабилова от дома № 2 по ул. Мира до ул. Жиленкова и по участку автомобильной дороги ул. Жиленкова от ул. Т. Кабилова до ул. В. Попова.

Ответственность за расстановку ограждения и дорожных знаков, включая схему объезда, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта на время проведения работ возложена на подрядчиков — ЗАО «ДСП» и ООО «Риттал-Калининград».