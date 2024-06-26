В Новосибирск приехала «Стивен Кинг в юбке»

Известная писательница Яна Вагнер, которую многие окрестили «Стивеном Кингом в юбке», посетила литературный фестиваль «Новая книга» в Новосибирске. В рамках мероприятия она рассказала о своем творческом процессе журналистам издания «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».
— Яна поделилась с нами секретом своего вдохновения. По ее словам, идея нового романа может озарить ее в один миг, как вспышка молнии. Она привела в пример случай со Стивеном Кингом, который, как известно, черпал идеи для своих произведений из реальной жизни, — пишут журналисты.
Стивен Кинг, как известно, придумал свой роман «Сияние», когда вышел из машины на парковке перед огромным отелем, рассказала Яна. Он посмотрел на это роскошное старинное здание и вдруг понял, какой будет его следующая история. В его романе это здание обладает злой волей, которая задерживает постояльцев и не дает им покинуть его после смерти.
— Я ехала в машине и, как и многие другие водители, застряла в пробке в одном из городских тоннелей. И вдруг меня осенила мысль: а что если бы этот тоннель нельзя было покинуть?, — вспоминает писательница.
Романа «Тоннель» рассказывает о том, как несколько сотен человек, совершенно не подозревая о беде, попадают в ловушку жарким воскресным вечером. Возвращаясь из загородной поездки в Москву, они сначала застревают в пробке, а потом оказывается, что выходы заблокированы бетонными воротами, откуда ни возьмись появившимися в начале и конце подземного коридора.
Оказавшись в замкнутом пространстве, люди, охваченные паникой и страхом неизвестности, начинают вести себя по-разному. Кто-то поддается отчаянию, кто-то ищет пути к спасению, кто-то пытается сохранить спокойствие и порядок.