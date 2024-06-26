В Новосибирск приехала «Стивен Кинг в юбке»

Стивен Кинг, как известно, придумал свой роман «Сияние», когда вышел из машины на парковке перед огромным отелем, рассказала Яна. Он посмотрел на это роскошное старинное здание и вдруг понял, какой будет его следующая история. В его романе это здание обладает злой волей, которая задерживает постояльцев и не дает им покинуть его после смерти.