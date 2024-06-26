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Известное кафе «прикрыли» на популярном пляже Владивостока — в чем причина

Полиция и налоговая провели «контрольную закупку».

Источник: PrimaMedia.ru

На пляже Шамора во Владивостоке изъяли контрафактную алкогольную продукцию в одном из кафе, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.

Сотрудники министерства промышленности и торговли края совместно с полицией и налоговой провели «контрольную закупку», в ходе которой было обнаружено пять бутылок алкоголя без необходимых документов.

Владельцу кафе грозит штраф в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Напомним, во Владивостоке изъято более 200 литров контрафактного алкоголя в ходе рейда на улицах Ватутина и Шилкинская. Поддельная продукция включала водку и спирт, продаваемые без соответствующих лицензий.

штрафы