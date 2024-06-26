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В ЦПКиО Волгограда возводят экстремальный аттракцион «Седьмое небо»

25 июня рабочие в волгоградском парке приступили к бетонированию основной платформы для объекта.

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда возведут 3-й экстремальный аттракцион «Седьмое небо». 50-метровая конструкция поднимет гостей на высоту около 40 метров, а потом будет вращать по кругу. На аттракционе могут находиться сразу более 30 человек.

Аттракцион после установки пройдет процедуру сертификации, а также получит свидетельство о госрегистрации.

В конце мая в парке запустили еще одну чудо-карусель «Большой маятник». К открытию готовится «Мельница», объект проходит процедуру сертификации.