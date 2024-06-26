В ЦПКиО Волгограда возводят экстремальный аттракцион «Седьмое небо»

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда возведут 3-й экстремальный аттракцион «Седьмое небо». 50-метровая конструкция поднимет гостей на высоту около 40 метров, а потом будет вращать по кругу. На аттракционе могут находиться сразу более 30 человек.