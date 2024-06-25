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Дзержинский театр кукол получил президентский грант на 1,2 миллиона рублей

Театр создаст инклюзивный спектакль «Открой глаза» благодаря финансовой поддержке.

Дзержинский театр кукол по итогам второго конкурса Президентского фонда культурных грантов 2024 года оказался среди победителей. Об этом сообщает пресс-служба дзержинской администрации. Театр получил 1,2 миллиона рублей на постановку спектакля «Открой глаза» (12+), который планируется представить зрителям в 2025 году. Спектакль расскажет о мире людей с особенностями здоровья и будет предназначен для детей и взрослых.

«Благодаря победам в федеральных конкурсах наши учреждения могут реализовывать значимые социальные проекты и воплощать творческие задумки. Из Дзержинска было подано 13 заявок, почти половина из них — от муниципальных культурных учреждений. Уверен, что к следующему конкурсу они доработают свои проекты вместе со специалистами Президентского фонда культурных инициатив и успешно завершат начатое», — отметил глава Дзержинска Иван Носков. — «Поздравляю Дзержинский театр кукол с очередной победой. Вторая подряд победа и такой важный проект по развитию инклюзии среди детей заслуживают особого признания».

Спектакль «Открой глаза» будет поставлен приглашенным режиссером Марией Кузнецовой. Главные герои истории, 10-летний мальчик Федя и его сестра Фани, девочка с синдромом Дауна, отправятся в волшебное путешествие. Они встретятся с особыми людьми и по-новому посмотрят на окружающий их мир.

«Это наша вторая победа в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. В прошлом сезоне мы поставили спектакль “Можно попросить Нину?”, который уже посмотрели более 2 тысяч зрителей. Через новых героев мы хотим показать детям и напомнить взрослым, что люди с ограниченными возможностями здоровья живут рядом с нами и нет никаких преград для общения и дружбы. На средства гранта мы создадим новые куклы для спектакля и закупим звуковое и световое оборудование», — поделилась директор Дзержинского театра кукол Галина Демахина.