Дзержинский театр кукол получил президентский грант на 1,2 миллиона рублей

«Это наша вторая победа в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. В прошлом сезоне мы поставили спектакль “Можно попросить Нину?”, который уже посмотрели более 2 тысяч зрителей. Через новых героев мы хотим показать детям и напомнить взрослым, что люди с ограниченными возможностями здоровья живут рядом с нами и нет никаких преград для общения и дружбы. На средства гранта мы создадим новые куклы для спектакля и закупим звуковое и световое оборудование», — поделилась директор Дзержинского театра кукол Галина Демахина.