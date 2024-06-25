Дзержинский театр кукол получил президентский грант на 1,2 миллиона рублей

Дзержинский театр кукол по итогам второго конкурса Президентского фонда культурных грантов 2024 года оказался среди победителей. Об этом сообщает пресс-служба дзержинской администрации. Театр получил 1,2 миллиона рублей на постановку спектакля «Открой глаза» (12+), который планируется представить зрителям в 2025 году. Спектакль расскажет о мире людей с особенностями здоровья и будет предназначен для детей и взрослых.
Спектакль «Открой глаза» будет поставлен приглашенным режиссером Марией Кузнецовой. Главные герои истории, 10-летний мальчик Федя и его сестра Фани, девочка с синдромом Дауна, отправятся в волшебное путешествие. Они встретятся с особыми людьми и по-новому посмотрят на окружающий их мир.
«Это наша вторая победа в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. В прошлом сезоне мы поставили спектакль “Можно попросить Нину?”, который уже посмотрели более 2 тысяч зрителей. Через новых героев мы хотим показать детям и напомнить взрослым, что люди с ограниченными возможностями здоровья живут рядом с нами и нет никаких преград для общения и дружбы. На средства гранта мы создадим новые куклы для спектакля и закупим звуковое и световое оборудование», — поделилась директор Дзержинского театра кукол Галина Демахина.