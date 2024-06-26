Какой сегодня день: 26 июня

Знаете ли вы, что 26 июня 1925 года в Голливуде состоялась премьера фильма Чарли Чаплина «Золотая лихорадка»? О том, чем еще ознаменовано 26 июня, — в справке Sputnik.
Что произошло 26 июня
В 1945 году в СССР было учреждено звание Генералиссимус Советского Союза. Первым и единственным обладателем этого звания стал Иосиф Сталин.
В 1974 году Минску было присвоено почетное звание «Город-герой».
В 1979 году Мохаммед Али объявил, что завершает карьеру боксера.
В 1997 году была основана антивирусная компания «Лаборатория Касперского».
В 1997 году в Великобритании вышла первая книга о Гарри Поттере — «Гарри Поттер и философский камень».
День работников прокуратуры Беларуси и Международный день в поддержку жертв пыток также отмечаются 26 июня.
Кто родился 26 июня
Балерина Агриппина Ваганова (1879−1951).
Политик Сальвадор Альенде (1908−1973).
Кинорежиссер Владимир Мотыль (1927- 2010).
Политик Геннадий Зюганов (1944).
Художник-карикатурист Андрей Бильжо (1953).
Певец Крис Айзек (1956).
Режиссер Пол Томас Андерсон (1970).
Певец Гару (1972).
Певица Ариана Гранде (1993).
26 июня в православном календаре
В этот день православные чтут память преподобных Андроника, игумена и Саввы, святителя Трифиллия — епископа Левкусии Кипрской, мученицы Акилины Старшей. Продолжается Петров пост.
Именины
26 июня именины у Ивана, Даниила, Дмитрия, Александра, Алексея, Андрея, а также у Антонины, Акулины, Анны, Александры и Пелагеи.