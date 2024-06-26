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Какой сегодня день: 26 июня

Этот день является 178-м в григорианском календаре. До конца года остается 188 дней.

Знаете ли вы, что 26 июня 1925 года в Голливуде состоялась премьера фильма Чарли Чаплина «Золотая лихорадка»? О том, чем еще ознаменовано 26 июня, — в справке Sputnik.

Что произошло 26 июня

В 1945 году в СССР было учреждено звание Генералиссимус Советского Союза. Первым и единственным обладателем этого звания стал Иосиф Сталин.

В 1974 году Минску было присвоено почетное звание «Город-герой».

В 1979 году Мохаммед Али объявил, что завершает карьеру боксера.

В 1997 году была основана антивирусная компания «Лаборатория Касперского».

В 1997 году в Великобритании вышла первая книга о Гарри Поттере — «Гарри Поттер и философский камень».

День работников прокуратуры Беларуси и Международный день в поддержку жертв пыток также отмечаются 26 июня.

Кто родился 26 июня

Балерина Агриппина Ваганова (1879−1951).

Политик Сальвадор Альенде (1908−1973).

Кинорежиссер Владимир Мотыль (1927- 2010).

Политик Геннадий Зюганов (1944).

Художник-карикатурист Андрей Бильжо (1953).

Певец Крис Айзек (1956).

Режиссер Пол Томас Андерсон (1970).

Певец Гару (1972).

Певица Ариана Гранде (1993).

26 июня в православном календаре

В этот день православные чтут память преподобных Андроника, игумена и Саввы, святителя Трифиллия — епископа Левкусии Кипрской, мученицы Акилины Старшей. Продолжается Петров пост.

Именины

26 июня именины у Ивана, Даниила, Дмитрия, Александра, Алексея, Андрея, а также у Антонины, Акулины, Анны, Александры и Пелагеи.