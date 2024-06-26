Что можно и нельзя делать в день Акулины Гречишницы 26 июня, который называют Задери хвосты

Православная церковь 26 июня вспоминает святую Акулину. В народе отмечают день Акулины Гречишницы. Название возникло из-за того, что мученица считалась покровительницей гречихи и с указанной даты ее сеяли. Существует еще одно название — Задери хвосты. Оно связано с тем, что появлялось большое количество комаров и животные отгоняли его хвостами.
Что нельзя делать 26 июня
Не рекомендуется пить молоко. Считается, что оно может навредить здоровью. Кроме того, тяжелую работу следует отложить на другой день. Это связано с тем, что может ухудшиться самочувствие. Запрещено жаловаться на свою судьбу. Предки верили, что ситуация может усугубиться. Нельзя хвастаться своими успехами.
Что можно делать 26 июня
По традиции, в указанный день сеяли позднюю гречиху. Кроме того, на стол 26 июня было принято ставить каши, которые варили из остатков прошлого урожая. Ими также угощали нуждающихся.
Согласно приметам, на теплую погоду указывает большое число комаров. Про засушливые дни предупреждает паук, который сидит на паутине в вечернее время. Туман на восходе предсказывает жаркую погоду днем.