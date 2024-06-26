Что можно и нельзя делать в день Акулины Гречишницы 26 июня, который называют Задери хвосты

Не рекомендуется пить молоко. Считается, что оно может навредить здоровью. Кроме того, тяжелую работу следует отложить на другой день. Это связано с тем, что может ухудшиться самочувствие. Запрещено жаловаться на свою судьбу. Предки верили, что ситуация может усугубиться. Нельзя хвастаться своими успехами.