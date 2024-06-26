Более двух тысяч детей познакомились с работой кинологов зооцентра «Надежда»

Более двух тысяч школьников смогли узнать о работе кинологов зооцентра «Надежда» и Центра военно-патриотического воспитания Нижнего Новгорода во время летних каникул. Кинологи посетили 25 пришкольных лагерей, представив свои показательные выступления. Об этом сообщили в департаменте по социальной политике администрации города.
В департаменте рассказали, что детям продемонстрировали навыки бытового и спортивного послушания, выполнение команд голосом и жестами, элементы защитно-караульной службы и различные трюки. Специалисты также провели беседу о правилах поведения с собаками в непредвиденных ситуациях, а также о правильном уходе и воспитании домашних питомцев.
Кинологи также пригласили детей и их питомцев на бесплатные занятия, которые проходят на оборудованных кинологических площадках в каждом районе города. Дети в возрасте от 8 до 17 лет могут зарегистрироваться в кружок «Юный кинолог» при зооцентре «Надежда» с началом учебного года.