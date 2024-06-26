Более двух тысяч детей познакомились с работой кинологов зооцентра «Надежда»

Более двух тысяч школьников смогли узнать о работе кинологов зооцентра «Надежда» и Центра военно-патриотического воспитания Нижнего Новгорода во время летних каникул. Кинологи посетили 25 пришкольных лагерей, представив свои показательные выступления. Об этом сообщили в департаменте по социальной политике администрации города.

В департаменте рассказали, что детям продемонстрировали навыки бытового и спортивного послушания, выполнение команд голосом и жестами, элементы защитно-караульной службы и различные трюки. Специалисты также провели беседу о правилах поведения с собаками в непредвиденных ситуациях, а также о правильном уходе и воспитании домашних питомцев.

«Мы очень рады, что смогли подарить детям положительные и незабываемые эмоции. Ребята задавали разные вопросы о собаках, их рационе и способах дрессировки. При посещении школ с показательными выступлениями, мы видим важность нашей работы, заинтересованность детей в подобных уроках, где они не только могут спросить совет или задать вопрос, но и в “живую” пообщаться с собакой, погладить ее и научиться новому», — отметил инструктор-кинолог Центра военно-патриотического воспитания Антон Киршанов.