Грузовик перевернулся на Некрасовском путепроводе во Владивостоке

В темное время суток на Некрасовском путепроводе во Владивостоке водитель грузовика не справился с управлением и врезался в леерное ограждение, подробности сообщает «Комсомольска правда — Владивосток».
От удара грузовик опрокинулся. Судя по кадрам, транспортное средство практически не пострадало, на леерном ограждении осталась вмятина. К счастью, водитель не врезался в других людей. Никто не пострадал.
На место происшествия вызвали специалистов, машину подняли. Он осложнял проезд на участке дороги.
Ранее «КП» писала о жестком ДТП, которое произошло по вине мужчины-водителя. Он не справился с управлением автомобилем и врезался в ограждение, в результате чего пострадали две 12-летние девочки и 35-летняя женщина.