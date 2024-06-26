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Грузовик перевернулся на Некрасовском путепроводе во Владивостоке

Водитель не справился с управлением.

Источник: Комсомольская правда

В темное время суток на Некрасовском путепроводе во Владивостоке водитель грузовика не справился с управлением и врезался в леерное ограждение, подробности сообщает «Комсомольска правда — Владивосток».

От удара грузовик опрокинулся. Судя по кадрам, транспортное средство практически не пострадало, на леерном ограждении осталась вмятина. К счастью, водитель не врезался в других людей. Никто не пострадал.

На место происшествия вызвали специалистов, машину подняли. Он осложнял проезд на участке дороги.

Ранее «КП» писала о жестком ДТП, которое произошло по вине мужчины-водителя. Он не справился с управлением автомобилем и врезался в ограждение, в результате чего пострадали две 12-летние девочки и 35-летняя женщина.