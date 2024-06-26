Обхват «Анаконды»: девушка из Приморья «прославилась» в шоу на ТНТ

Титаны снова вступили в схватку с искусственным интеллектом на телеканале ТНТ (16+). Ради приза в 10 миллионов рублей и звания главного титана России участники шоу бросили вызов сами себе. Испытания были настолько сложными, что в последнем выпуске проект покинула целая команда. Кстати, Приморскому краю тоже есть, чем гордиться: в шоу принимает участие уроженка региона, сообщает ИА PrimaMedia.