Обхват «Анаконды»: девушка из Приморья «прославилась» в шоу на ТНТ

Титаны снова вступили в схватку с искусственным интеллектом на телеканале ТНТ (16+). Ради приза в 10 миллионов рублей и звания главного титана России участники шоу бросили вызов сами себе. Испытания были настолько сложными, что в последнем выпуске проект покинула целая команда. Кстати, Приморскому краю тоже есть, чем гордиться: в шоу принимает участие уроженка региона, сообщает ИА PrimaMedia.
Одно из испытаний состояло из шести этапов, каждый из которых проходил один спортсмен. Уроженка Находки, четырёхкратная чемпионка мира по самбо Яна Костенко преодолевала восхождение на шестиметровый деревянный столб.
Для меня этот обхват «Анаконды» очень комфортный. Первые секунды надо было адаптироваться. Из-за чего, видимо, небольшую панику поймали мои ребята из команды", — рассказала Яна Костенко.
Несмотря на тревогу команды, Яна отлично справилась с испытанием.
Яна показала, что она жесткая, как амазонка. В моменте мне показалось, что она это бревно пальцами пробивала, как росомаха его резала", —
поделился спортивный блогер Шамиль Гимаев.
По итогу выпуска команда Яны показала лучший результат и заняла первенство в этом этапе. Таким образом, команда получила приоритет в следующем соревновании.