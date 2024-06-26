Часть Владивостока осталась без воды — адреса

Владивосток в среду, 26 июня, частично остался без холодного водоснабжения, сообщает ИА PrimaMedia. Подробности озвучили в Примводоканале.
Так, с 12 часов ночи воды уже нет в домах по следующим адресам:
Алеутская 10а, 11, 13, 15. Арсеньева 2−8, 5−17, 20, 24. Бестужева 6а, 8, 13−15а, 14, 19−25, 20−28, 29−37, 32−46. Верхнепортовая, 20. Западная, 29 — ТЭЦ-1 (понижение давления). Захарова 5, 5а. Красного Знамени, 7, 10. Морская 1-я, 6/25, 8−16 В, 9, 13, 15, 26, 28. Посьетская, 3а, 5, 6, 6а, 9−29а, 12−38, 33. Станюковича 28, 28а. Трудовой пер. 1а, 4. Хабаровская, 3, 25а.
Специалисты обещают, что вода вернется в дома потребителей ориентировочно к 20 часам. Причина отключений — плановые ремонтные работы. Владивостокцев просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.