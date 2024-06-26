До 28 градусов тепла ожидается в Приморье в среду

Погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала «Примпогода», в крае преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +15…+28°C.
Во Владивостоке облачно с прояснением. Утром морось, местами туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +20…+22°С.
В Уссурийске облачно с прояснением. Без осадков. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха +24…+26°C.
В Находке облачно с прояснением. Преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +20…+22°C.
Температура воды в Амурском заливе +17°C, в заливе Находка +14°C, в заливе Посьета +18°C.