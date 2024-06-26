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До 28 градусов тепла ожидается в Приморье в среду

Во Владивостоке туман и морось.

Сейчас в Ричмонде: +32° 4 м/с 36% 756 мм рт. ст. +29°
Источник: PrimaMedia.ru

Погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала «Примпогода», в крае преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +15…+28°C.

Во Владивостоке облачно с прояснением. Утром морось, местами туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +20…+22°С.

В Уссурийске облачно с прояснением. Без осадков. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха +24…+26°C.

В Находке облачно с прояснением. Преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +20…+22°C.

Температура воды в Амурском заливе +17°C, в заливе Находка +14°C, в заливе Посьета +18°C.