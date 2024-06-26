Более 120 человек удостоились премии «Звёзды Приокского района»

Ранее сообщалось, что глава города Юрий Шалабаев вручил именные стипендии отличившимся в учёбе, спорте, культуре и патриотическом воспитании школьникам. Ежемесячно эти ученики получают по 5000 рублей. «В 2022 году я принял решение удвоить количество стипендий, а в 2023 — добавили ещё патриотическое направление, которым всё больше занимаются юные нижегородцы, и очень успешно, надо сказать! За высокими достижениями стоит не просто успех в каком-то деле, а постоянная дисциплина, усердие, большая личная работа и помощь педагогов и родителей. Благодарю всех, кто помогает ребятам найти себя и сопровождает их на выбранном пути», — отметил Юрий Шалабаев.