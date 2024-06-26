Более 120 человек удостоились премии «Звёзды Приокского района»

Более 120 человек стали лауреатами премии «Звёзды Приокского района». Церемония награждения, организованная администрацией Приокского района Нижнего Новгорода, состоялась в Центре развития творчества «Созвездие». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Награды распределялись в четырех категориях. В номинации «Достижения в учебной и неучебной деятельности» были отмечены 29 учеников, в категории «Достижения в спорте» — 35 воспитанников школ и детских садов, в категории «Достижения в воспитании и дополнительном образовании» награды получили 35 учащихся. В номинации «Лучший педагог» признание получили 28 учителей и воспитателей.
Глава Приокского района Михаил Шатилов, вручая премии, отметил: «Каждый год самым талантливым, творческим и активным ребятам я вручаю гранты главы районной администрации. В этом году гранты получили пятеро детей. Каждый, кто поднимался за наградой на сцену, большой молодец. Они прославляют Приокский район, поддерживают его звание центра промышленной и рабочей интеллигенции. Уверен, ребята внесут свой вклад в развитие района и всего Нижнего Новгорода. Желаю, чтобы наши звезды, которые загорелись, блистали с каждым днем только ярче на радость своим родителям и наставникам».
Обладателями гранта главы района стали ученица школы № 131 Виктория Палавина, выпускник гимназии № 17 Тимофей Широков, ученица школы № 48 Вероника Храмова, ученица школы № 11 им. Г. С. Бересневой Вероника Романихина и солистка образцового театра танца «Дебют» ЦРТ «Созвездие» Дарина Сизова.
Статуэтки вручали также президент Региональной общественной физкультурно-спортивной организации «Нижегородская федерация чир спорта» Майя Цылина, основатель театра «Пиано» Владимир Чикишев, заместитель главы администрации Приокского района Павел Белов и начальник районного управления образования Наталья Фомина.
Ранее сообщалось, что глава города Юрий Шалабаев вручил именные стипендии отличившимся в учёбе, спорте, культуре и патриотическом воспитании школьникам. Ежемесячно эти ученики получают по 5000 рублей. «В 2022 году я принял решение удвоить количество стипендий, а в 2023 — добавили ещё патриотическое направление, которым всё больше занимаются юные нижегородцы, и очень успешно, надо сказать! За высокими достижениями стоит не просто успех в каком-то деле, а постоянная дисциплина, усердие, большая личная работа и помощь педагогов и родителей. Благодарю всех, кто помогает ребятам найти себя и сопровождает их на выбранном пути», — отметил Юрий Шалабаев.