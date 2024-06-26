Хабаровский доктор уточнил, сколько воды нужно пить в день

Медики до сих пор спорят о том, сколько воды надо выпивать для сохранения здоровья. Довольно часто можно услышать, что потребность в жидкости составляет 30−35 мл на кг веса, но все не так просто.
Руководитель Центра Здоровья КДЦ «Вивея» Александр Свинаренко рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» интересные подробности. Оказывается, на количество жидкости, которые человек должен выпивать, влияет масса факторов.
— Очень важен пол человека, — говорит наш собеседник. — Потребность у мужчин, исходя из большего количества мышечной массы, будет выше, чем у женщин. Второй фактор — возраст. У детей, пожилых людей, беременных в силу физиологических особенностей потребность будет выше. Опять же важно, где вы живете — в жарких регионах или на севере. Надо учитывать и уровень физической активности, чем он выше, тем больше потери с потоотделением и дыханием.
Таким образом, потребность в жидкости может варьироваться от 2 до 10 и более литров в сутки! Согласитесь, что для офисного менеджера, который работает в помещении с кондиционером, потребность в жидкости будет минимальна, а вот для металлурга у плавильной печи — максимальна!
Потеря жидкости грозит ухудшением самочувствия и может даже привести к летальному исходу. Так, при потере жидкости в размере 1% от массы тела нарушается терморегуляция — возникает жажда, включается поисковая реакция на воду. Сухость во рту появляется примерно при потере 3% массы тела за счет потери воды.
Трудность сконцентрировать внимание, головная боль и сонливость возникают при потере 5% массы. Коллапс — резкое снижение артериального давления может наступить при обезвоживании на 7%. Потеря организмом 10% жидкости от веса тела чревата гибелью человека.
Ещё одним важным и довольно простым индикатором достаточности жидкости в организме является цвет мочи, который в норме должен быть слегка окрашен. Интенсивный насыщенный цвет будет говорить об обезвоживании, а потому это надо срочно исправить.
Довольно часто приходится слышать распространённый миф о том, что, якобы, жидкость из еды не стоит брать в расчёт нормы потребляемой жидкости. Немногочисленные исследования дают однозначный ответ — это не так!
В частности, проводились эксперименты на волонтерах, которые были поделены на две группы. Одна получала 30% жидкости в виде питьевой воды, а остальное с продуктами питания — соками, первыми блюдами, овощами и фруктами. Другая группа волонтёров воду не получала в чистом виде, а только из продуктов питания. Результаты насыщения водой были похожими.
Думаю, не открою Америки, если напомню, что, например, углеводы имеют своими конечными продуктами распада — углекислый газ и воду, а потому те, кто злоупотребляют конфетами и тортиками, периодически видят на весах колебания веса от килограмма до полутора, что как раз и связано с некоторой задержкой жидкости, от которой со временем организм избавляется.
— Из всех напитков, которые мы употребляем, особенно летом, обычная питьевая вода имеет все преимущества по сравнению с другими, способными утолить жажду, — говорит Александр Свинаренко. — Она не содержит калорий, не забываем про бич современности — ожирение! В воде нет красителей, ароматизаторов и усилителей вкуса, она — универсальна и подходит всем!
Две возрастные группы в силу физиологических особенностей более подвержены развитию обезвоживания, чем другие. Речь про детей и пожилых. Дети в силу возраста, еще не успев сформировать адекватный внешним условиям механизм терморегуляции, имеют выше шансы получить обезвоживание, чем те же подростки. Поэтому не забывайте детям чаще предлагать воду во время игр на улице, длительных прогулок, тем более в жаркую солнечную погоду!
У пожилых людей потребность в воде так же имеет некоторые особенности. Есть заболевания, которые могут повышать потерю жидкости, некоторые лекарственные препараты, принимаемые пожилыми людьми, тоже могут приводить к потере жидкости. Все это может способствовать развитию когнитивных нарушений, то есть снижению памяти, умственной работоспособности.
Возможно, именно поэтому люди так обеспокоены, будет ли им кому в старости подать стакан воды.