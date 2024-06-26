Хабаровский доктор уточнил, сколько воды нужно пить в день

— Очень важен пол человека, — говорит наш собеседник. — Потребность у мужчин, исходя из большего количества мышечной массы, будет выше, чем у женщин. Второй фактор — возраст. У детей, пожилых людей, беременных в силу физиологических особенностей потребность будет выше. Опять же важно, где вы живете — в жарких регионах или на севере. Надо учитывать и уровень физической активности, чем он выше, тем больше потери с потоотделением и дыханием.