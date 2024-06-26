Небольшие дожди и потепление: какая погода будет в Хабаровском крае 26 июня

В среду, 26 июня, на территории Хабаровского края местами пройдут небольшие дожди, а температурный фон продолжит повышаться. Соответствующий прогноз опубликовали синоптики Дальневосточного гидрометцентра.
В Хабаровске днём +24…+26 градусов, к ночи похолодает до +13…+15 градусов. Небольшой дождь. Ветер юго-западный, 9−14 м/с.
В Комсомольске-на-Амуре днём +25…+27 градусов, к ночи похолодает до +13…+15 градусов. Без существенных осадков. Ветер южный, 4−9 м/с.
В Вяземском днём +23…+25 градусов. Небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.
В Советской Гавани днём +17…+19 градусов, к ночи похолодает до +10…+12 градусов. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 4−9 м/с.
В Николаевске-на-Амуре днём +22…+24 градуса, к ночи похолодает до +12… +14 градусов. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 6−11 м/с.
В Охотске днём +11…+13 градусов. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 6−11 м/с.