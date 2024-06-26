Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небольшие дожди и потепление: какая погода будет в Хабаровском крае 26 июня

Осадки локального характера пройдут на всей территории региона.

Сейчас в Ричмонде: +32° 4 м/с 36% 756 мм рт. ст. +29°
Источник: Reuters

В среду, 26 июня, на территории Хабаровского края местами пройдут небольшие дожди, а температурный фон продолжит повышаться. Соответствующий прогноз опубликовали синоптики Дальневосточного гидрометцентра.

В Хабаровске днём +24…+26 градусов, к ночи похолодает до +13…+15 градусов. Небольшой дождь. Ветер юго-западный, 9−14 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре днём +25…+27 градусов, к ночи похолодает до +13…+15 градусов. Без существенных осадков. Ветер южный, 4−9 м/с.

В Вяземском днём +23…+25 градусов. Небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Советской Гавани днём +17…+19 градусов, к ночи похолодает до +10…+12 градусов. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 4−9 м/с.

В Николаевске-на-Амуре днём +22…+24 градуса, к ночи похолодает до +12… +14 градусов. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 6−11 м/с.

В Охотске днём +11…+13 градусов. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 6−11 м/с.