Что произошло в Хабаровском крае к утру 26 июня

В Бикине два года назад произошло убийство, виновным в котором признали 58-летнего местного жителя. Между двумя мужчинами возник конфликт, один из них нанес другому не менее девяти ножевых ранений. Пострадавший скончался в больнице в тот же день. Приятели распивали алкогольные напитки на летней кухне одного из частных домов, когда произошла ссора. Подозреваемый отказался признавать свою вину и во время следствия на сотрудничество не шел.