Что произошло в Хабаровском крае к утру 26 июня

В Бикине два года назад произошло убийство, виновным в котором признали 58-летнего местного жителя. Между двумя мужчинами возник конфликт, один из них нанес другому не менее девяти ножевых ранений. Пострадавший скончался в больнице в тот же день. Приятели распивали алкогольные напитки на летней кухне одного из частных домов, когда произошла ссора. Подозреваемый отказался признавать свою вину и во время следствия на сотрудничество не шел.
В грядущие выходные в Хабаровске на площади Ленина состоится празднование Дня молодежи. Мероприятие начнется в 10 часов и продлится до 22 часов. Жителей и гостей города ждут спортивные, тематические и развлекательные зоны, мастер-классы, выставка машин, фотозоны, спортивные клубы и концерт популярного певца Канги. В конце дня также будет розыгрыш призов от партнеров фестиваля.
Мертвого амурского тигра обнаружили в Хабаровском крае. Тушу хищника нашли в реке недалеко от села Гвасюги. Она пролежала в воде достаточно долго, почти вся его шерсть слезла. Причину смерти тигра невозможно определить по внешним признакам, поэтому тело направлено на экспертизу.