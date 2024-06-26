Во Владивостоке задержали организаторов и работниц салона интим-услуг

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, установлено, что нелегальный бизнес функционировал в помещении, где раньше находилась сауна, на улице Русской во Владивостоке. В организацию преступной деятельности подозреваются 39-летние сожители, которые также привлекли к управлению салоном 63-летнюю знакомую. Проститутками работали, по меньшей мере, три женщины, включая гражданку России и двух уроженок Средней Азии.