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Во Владивостоке задержали организаторов и работниц салона интим-услуг

Под вывеской сауны бордель организовали двое сожителей.

Источник: ГУ МВД

Салон, предлагавший интимные услуги, был закрыт во Владивостоке сотрудниками правоохранительных органов. Операция по пресечению деятельности данного заведения проводилась совместно отделом по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска и следователями Следственной части УМВД России по Приморскому краю при поддержке Росгвардии.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, установлено, что нелегальный бизнес функционировал в помещении, где раньше находилась сауна, на улице Русской во Владивостоке. В организацию преступной деятельности подозреваются 39-летние сожители, которые также привлекли к управлению салоном 63-летнюю знакомую. Проститутками работали, по меньшей мере, три женщины, включая гражданку России и двух уроженок Средней Азии.

В ходе спецоперации были задержаны все участники преступной группы. Их действия квалифицированы в соответствии со статьей 91 УПК РФ, а против них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 240 УК РФ, предусматривающей ответственность за вовлечение в занятие проституцией.

Работницам салона были выписаны административные протоколы по статье 6.11 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за занятие проституцией. Двум иностранным гражданкам дополнительно инкриминируется нарушение правил въезда и пребывания в РФ, что отражено в статье 18.8 КоАП РФ. Материалы дела направлены для дальнейшего рассмотрения в Советский районный суд города Владивостока.