В четырехдневный крестный ход вокруг Хабаровска отправились верующие

Накануне, 25 июня 2024 года, с молебна в храме святого великомученика Георгия Победоносца в селе Сосновка начался традиционный четырехдневный крестный ход вокруг Хабаровска, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информационный отдел Хабаровской епархии.
Богослужение возглавил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий в сослужении секретаря епархии иеромонаха Николая (Белозерова), настоятеля храма святого великомученика Георгия Победоносца в селе Сосновка протоиерея Сергия Мещерякова. После молитвы владыка Артемий обратился с проповедью к крестоходцам.
— Дорогие отцы, братья и сестры! Сегодня мы собрались здесь, чтобы прославить нашу Пресвятую Богородицу. С Её Ликом мы пойдем традиционно вокруг Хабаровска с песнопениями, молитвами, чтобы Господь благословил наш град и всех живущих в нем. Этот Крестный ход является продолжением общегородского Крестного хода, в котором мы все молились на праздник Троицы. И святые отцы говорят, что во время такой молитвы освящается воздух, здания и люди, которые еще неверующие, но благодать особо касается этих людей. И мы видели, как в конце Крестного хода после молебна Господь благословил нас всех: вокруг солнца появилась радуга, а это — редкое явление! Это есть знак Божий, и мы сподобились этой благодати Божией. И сегодня вы продолжаете нести эту благодать вокруг нашего града, чтобы Господь миловал всех живущих в нем!
По традиции впереди шествия как всегда несут икону Божией Матери «Казанская», которая более десяти лет укрепляет верующих, решивших пройти с молитвой 110 километров.
Среди крестоходцев — люди разных возрастов, много семей с детьми, есть даже с колясками. Присоединиться к молитвенному шествию можно на любом его этапе, каждому, кому позволяет здоровье, и кто готов следовать несложным правилам.