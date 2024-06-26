В четырехдневный крестный ход вокруг Хабаровска отправились верующие

— Дорогие отцы, братья и сестры! Сегодня мы собрались здесь, чтобы прославить нашу Пресвятую Богородицу. С Её Ликом мы пойдем традиционно вокруг Хабаровска с песнопениями, молитвами, чтобы Господь благословил наш град и всех живущих в нем. Этот Крестный ход является продолжением общегородского Крестного хода, в котором мы все молились на праздник Троицы. И святые отцы говорят, что во время такой молитвы освящается воздух, здания и люди, которые еще неверующие, но благодать особо касается этих людей. И мы видели, как в конце Крестного хода после молебна Господь благословил нас всех: вокруг солнца появилась радуга, а это — редкое явление! Это есть знак Божий, и мы сподобились этой благодати Божией. И сегодня вы продолжаете нести эту благодать вокруг нашего града, чтобы Господь миловал всех живущих в нем!