Хабаровчане рискуют нарваться на поддельную клубнику

Стоит отметить, что к нам действительно везут клубнику из Приморья, только вот туда её тоже привозят — из соседнего Китая. И, вероятнее всего, именно её мы наблюдаем в торговых точках по привлекательным ценам. Как рассказали нашему корреспонденту в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю, с начала года по сегодняшний день границу с КНР пересекли 1430 партий китайской ягоды общим весом свыше двух тысяч тонн. Естественно, не вся она идёт в Хабаровский край или остаётся в соседнем регионе — партии везут также в другие субъекты ДФО.