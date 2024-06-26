Хабаровчане рискуют нарваться на поддельную клубнику

Рынки Хабаровска завалены клубникой, которую продавцы выдают за приморскую. Мы решили выяснить, так ли это на самом деле. Корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» провел собственное расследование, выяснил, что никакого отношения к соседнему региону эта летняя ягода на прилавках краевой столицы отношения не имеет.
Отметим, что массовая продажа клубники началась в Хабаровске ещё в середине мая — задолго до того, как она появилась у местных дачников. При этом все продавцы наперебой однозначно заявляли, что торгуют они исключительно урожаем с соседнего Приморья. Но давайте не будем верить им на слово и постараемся разобраться в вопросе.
Да, ягоду в Приморье начинают собирать несколько раньше, чем в Хабаровском крае — сезон обычно стартует в Спасском районе соседнего региона, где климат традиционно более мягкий. Майская клубника, например, выращивается под плёнкой. Как отмечают местные фермеры, первый сбор выходит относительно небольшой по объёму и быстро разбирается местным населением. Главный урожай же начинают собирать в июне — это уже плоды, выращенные в открытом грунте.
В настоящее время клубники на рыночных прилавках в Хабаровске даже ещё больше и вновь продавцы утверждают о приморском происхождении их изобилия. В зависимости от размера и состояния ягод, цена держится на уровне от 350 до 500 рублей за килограмм. Между тем, во Владивостоке местная фермерская клубника стоит 1,5 тысяч рублей за кило. Как так?
Кстати, местная клубника в Хабаровске, которую выращивают и продают местные дачники, стоит так же. Как признаются садоводы, в этом году она пошла значительно позднее и из-за неустойчивой погоды, быстро гниёт не успев созреть. Отсюда и цены. Но, насколько мы знаем, и в Приморском крае лето местных жителей пока не сильно радовало, а значит, что и ситуация должна быть не лучше. Быть может, что потребности дальневосточного рынка покрывают крупные фермерские хозяйства?
Подводить итоги текущего года по выращенной в Приморье клубники пока рано, но если опираться на данные прошлых лет, причём достаточно благоприятных, итоговая цифра не превысит 50 тонн. Этот объём не может удовлетворить даже потребности жителей Приморья, и очень сомнительно выглядит идея везти её в соседний регион, чтобы продавать её тут за 350 рублей. Но ведь в Хабаровске она откуда-то берётся.
Стоит отметить, что к нам действительно везут клубнику из Приморья, только вот туда её тоже привозят — из соседнего Китая. И, вероятнее всего, именно её мы наблюдаем в торговых точках по привлекательным ценам. Как рассказали нашему корреспонденту в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю, с начала года по сегодняшний день границу с КНР пересекли 1430 партий китайской ягоды общим весом свыше двух тысяч тонн. Естественно, не вся она идёт в Хабаровский край или остаётся в соседнем регионе — партии везут также в другие субъекты ДФО.
Однако, как отмечают продавцы, встретить приморскую клубнику в Хабаровске всё-таки можно, но это элитные сорта по высокому ценнику — как и местные ягоды, она отличается богатым ароматом, а мякоть имеет мягкую и податливую структуру. Что касается китайских плодов, зачастую они не имеют выраженного запаха, да и сладостью не отличаются. Это связано с тем, что в Поднебесной клубнику на экспорт популярно выращивать в неотапливаемых теплицах — вегетариях, причём, по технологии гидропоники.