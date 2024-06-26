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Новосибирск на фоне сильной жары накроет шторм с грозой

Температура поднимется до +33 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +32° 4 м/с 36% 756 мм рт. ст. +29°
Источник: Комсомольская правда

В среду, 26 июня, в Новосибирске жара станет еще сильнее. Ночью духота поднимется до +19…+21 градуса, днем — до +31…+33.

— Будет переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. Местами дожди усилятся. Южный ветер подует со скоростью до 15 метров в секунду, при шквалах — до 20 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский УГМС.

По Новосибирской области температура поднимется ночью до +16…+21, а днем потеплеет до +28…+33. Местами переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди и грозы с градом. Сегодня также ожидается шквалистый ветер с порывами до 22 метров в секунду.