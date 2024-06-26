Новосибирск на фоне сильной жары накроет шторм с грозой

В среду, 26 июня, в Новосибирске жара станет еще сильнее. Ночью духота поднимется до +19…+21 градуса, днем — до +31…+33.
— Будет переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. Местами дожди усилятся. Южный ветер подует со скоростью до 15 метров в секунду, при шквалах — до 20 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский УГМС.
По Новосибирской области температура поднимется ночью до +16…+21, а днем потеплеет до +28…+33. Местами переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди и грозы с градом. Сегодня также ожидается шквалистый ветер с порывами до 22 метров в секунду.