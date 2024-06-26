Новосибирск на фоне сильной жары накроет шторм с грозой

По Новосибирской области температура поднимется ночью до +16…+21, а днем потеплеет до +28…+33. Местами переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди и грозы с градом. Сегодня также ожидается шквалистый ветер с порывами до 22 метров в секунду.