Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Паводки продолжаются: Приморский край усиливает спасательные мероприятия

В регионе фиксируют рост уровня воды в реках, подтоплены десятки домов.

Сейчас в Ричмонде: +32° 4 м/с 36% 756 мм рт. ст. +29°
Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Ликвидация последствий паводка, вызванного обильными и длительными осадками, продолжается в северных районах Приморского края. Для борьбы с последствиями стихии было решено увеличить количество специалистов, задействованных в операции.

26 июня, в результате интенсивных дождей, произошел резкий подъем уровня воды в реках Уссури в районе Графского, Большой Уссурки у Дальнереченска и Малиновке у села Веденка, что привело к затоплению прилегающих территорий, дорог и сельскохозяйственных угодий.

По состоянию на утро 26 июня, были зафиксированы следующие изменения уровня воды: — Река Белая речка поднялась на 5 см; — Уровень воды в Большой Уссурке (город) увеличился на 9 см; — Река Уссури (Графское) выросла на 11 см; — Подъем на 5 см был отмечен у ЛДК; — Река Лазо (Дегтярка) поднялась на 15 см.

В результате паводка подтоплены 216 придомовых территорий, в том числе 53 жилых дома. Затопления затронули дорогу на Краснояровку и к «Солдатскому мосту», а также улицы Шевчука, Новую, Молодежную, Архаринскую, Таврическую, Октябрьскую, Солнечную и Плеханова.

В районах ЛДК и Каменушке продолжается откачка воды. В районе Крупозавода был осуществлен контролируемый сброс воды для облегчения ситуации в реке Белая и Большой Уссурке. Укрепляются насыпи и дороги, в том числе к Каменушке. Для временного размещения пострадавших от паводка был организован пункт на базе СОШ № 2. В школе также работает комиссия по приему граждан.

В связи с необходимостью участия в мероприятиях по ликвидации последствий стихии, прием граждан в селе Рощино главой Красноармейского муниципального округа, запланированный на 25 июня, был отменен. О новой дате приема будет сообщено дополнительно.

Министерство по делам ГОЧС Приморского края информирует о направлении дополнительных сил и средств в подтопленные районы. Группировка спасателей была усилена в Красноармейском, Пожарском округах, Дальнереченском районе и Лесозаводском городском округе. В зонах подтопления работают специалисты Приморской противопожарной службы, МЧС России, «Приморской авиабазы» и Примавтодора, общее количество задействованных составляет 94 человека и 44 единицы техники.