Паводки продолжаются: Приморский край усиливает спасательные мероприятия

Ликвидация последствий паводка, вызванного обильными и длительными осадками, продолжается в северных районах Приморского края. Для борьбы с последствиями стихии было решено увеличить количество специалистов, задействованных в операции.
26 июня, в результате интенсивных дождей, произошел резкий подъем уровня воды в реках Уссури в районе Графского, Большой Уссурки у Дальнереченска и Малиновке у села Веденка, что привело к затоплению прилегающих территорий, дорог и сельскохозяйственных угодий.
По состоянию на утро 26 июня, были зафиксированы следующие изменения уровня воды: — Река Белая речка поднялась на 5 см; — Уровень воды в Большой Уссурке (город) увеличился на 9 см; — Река Уссури (Графское) выросла на 11 см; — Подъем на 5 см был отмечен у ЛДК; — Река Лазо (Дегтярка) поднялась на 15 см.
В районах ЛДК и Каменушке продолжается откачка воды. В районе Крупозавода был осуществлен контролируемый сброс воды для облегчения ситуации в реке Белая и Большой Уссурке. Укрепляются насыпи и дороги, в том числе к Каменушке. Для временного размещения пострадавших от паводка был организован пункт на базе СОШ № 2. В школе также работает комиссия по приему граждан.
В связи с необходимостью участия в мероприятиях по ликвидации последствий стихии, прием граждан в селе Рощино главой Красноармейского муниципального округа, запланированный на 25 июня, был отменен. О новой дате приема будет сообщено дополнительно.
Министерство по делам ГОЧС Приморского края информирует о направлении дополнительных сил и средств в подтопленные районы. Группировка спасателей была усилена в Красноармейском, Пожарском округах, Дальнереченском районе и Лесозаводском городском округе. В зонах подтопления работают специалисты Приморской противопожарной службы, МЧС России, «Приморской авиабазы» и Примавтодора, общее количество задействованных составляет 94 человека и 44 единицы техники.