Паводки продолжаются: Приморский край усиливает спасательные мероприятия

В районах ЛДК и Каменушке продолжается откачка воды. В районе Крупозавода был осуществлен контролируемый сброс воды для облегчения ситуации в реке Белая и Большой Уссурке. Укрепляются насыпи и дороги, в том числе к Каменушке. Для временного размещения пострадавших от паводка был организован пункт на базе СОШ № 2. В школе также работает комиссия по приему граждан.