В Центральном округе Новосибирска сузили проезжую часть некоторых улиц

В Центральном округе Новосибирска ввели временные ограничения движения машин на трех улицах. Об этом сообщила администрация города.
— С 25 июня по 2 июля на 4 метра сужаем проезжую часть Лермонтова и на 1 метр — проезжую часть улицы Семьи Шамшиных в районе жилого дома № 34, — объяснили в пресс-службе.
В районе этих участков ремонтируют водопровод.
Также изменения ввели из-за работ на теплотрассах: с 25 июня по 5 июля на 5 метров сузили проезжую часть улицы Фрунзе возле жилого дома № 18.
Ранее мы писали, что мэрия Новосибирска назвала улицы, на которых отремонтируют трамвайные пути. Работы начнут в ближайшие два года.