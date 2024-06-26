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В Центральном округе Новосибирска сузили проезжую часть некоторых улиц

Временные изменения действуют до июля.

Источник: Комсомольская правда

В Центральном округе Новосибирска ввели временные ограничения движения машин на трех улицах. Об этом сообщила администрация города.

— С 25 июня по 2 июля на 4 метра сужаем проезжую часть Лермонтова и на 1 метр — проезжую часть улицы Семьи Шамшиных в районе жилого дома № 34, — объяснили в пресс-службе.

В районе этих участков ремонтируют водопровод.

Также изменения ввели из-за работ на теплотрассах: с 25 июня по 5 июля на 5 метров сузили проезжую часть улицы Фрунзе возле жилого дома № 18.

Ранее мы писали, что мэрия Новосибирска назвала улицы, на которых отремонтируют трамвайные пути. Работы начнут в ближайшие два года.