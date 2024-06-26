Житель Новосибирска спустя 14 лет нашёл родителей на передаче «Жди меня»

Сергей Рязанцев из Новосибирска нашёл своих родителей на передаче «Жди меня». Кровные родственники не виделись 14 лет. Трогательная история не оставила равнодушными миллионы зрителей.
Когда парню было 7 лет он попал в детский дом: родной отец начал сильно выпивать и мама оставила своё дитя. Сергея усыновила приёмная семья.
Достигнув совершеннолетия, новосибирец написал в передачу «Жди меня». В итоге — он встретился и обнял родную маму в прямом эфире на Первом канале. Это произошло спустя 14 лет после расставания.
Сообщается, что женщина живёт в Алтайском крае, а папа Сергея — в Омской области.
В настоящее время Сергею Рязанцеву 21 год. Он планирует встретиться и с отцом, но только когда будет к этому готов.