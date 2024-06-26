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Житель Новосибирска спустя 14 лет нашёл родителей на передаче «Жди меня»

В 7 лет ребёнок попал в детский дом.

Источник: Скриншот

Сергей Рязанцев из Новосибирска нашёл своих родителей на передаче «Жди меня». Кровные родственники не виделись 14 лет. Трогательная история не оставила равнодушными миллионы зрителей.

Когда парню было 7 лет он попал в детский дом: родной отец начал сильно выпивать и мама оставила своё дитя. Сергея усыновила приёмная семья.

Достигнув совершеннолетия, новосибирец написал в передачу «Жди меня». В итоге — он встретился и обнял родную маму в прямом эфире на Первом канале. Это произошло спустя 14 лет после расставания.

Сообщается, что женщина живёт в Алтайском крае, а папа Сергея — в Омской области.

В настоящее время Сергею Рязанцеву 21 год. Он планирует встретиться и с отцом, но только когда будет к этому готов.