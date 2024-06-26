Беговая дорожка оборудована в школе № 58 Нижнего Новгорода

Новая беговая дорожка появилась в школе № 58 Автозаводского района Нижнего Новгородав в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». Об этом сообщили представители районной администрации.
Спортивная дорожка длиной 226 метров с резиновым покрытием окружает мини-стадион, где в 2022 году также в рамках проекта «Вам решать!» была установлена искусственная трава.
В 2024 году в Автозаводском районе запланировано выполнение 14 проектов в рамках этой инициативы. Уже произведена замена асфальтового покрытия на территории детского сада № 223. Ведутся работы по созданию спортивных площадок в школах №№ 63, 105, 133, гимназии № 136 и детском клубе «Восток».
Кроме того, проект предусматривает ремонт 9700 кв. метров дорог в поселках частного сектора. Работы уже идут на улицах Учительская, Баженова, Стригинская, Некрасова и в переулке Художественный.