Беговая дорожка оборудована в школе № 58 Нижнего Новгорода

В 2024 году в Автозаводском районе запланировано выполнение 14 проектов в рамках этой инициативы. Уже произведена замена асфальтового покрытия на территории детского сада № 223. Ведутся работы по созданию спортивных площадок в школах №№ 63, 105, 133, гимназии № 136 и детском клубе «Восток».