Суши с «перчинкой»: рекламу «Ебидоеби» признали неэтичной в Хабаровске

В Хабаровске рекламную кампанию сети доставки суши и роллов «Ебидоеби» признали неэтичной и нарушающей законодательство Управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В ходе контрольно-надзорного мероприятия УФАС выявило размещение рекламных конструкций и листовок в Хабаровске с содержанием, которое сочли неприемлемым.
«УФАС установило, что использование завуалированных слов и фраз, обозначающих определенные действия сексуального характера, в публичной рекламе является недопустимым и нарушает общепринятые правила приличия», — рассказали в УФАС по Хабаровскому краю.
Реклама нарушает требования статьи Федерального закона «О рекламе». В связи с этим индивидуальному предпринимателю было выдано предписание о прекращении нарушений рекламного законодательства. Материалы дела были переданы для заведения административного правонарушения.