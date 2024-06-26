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Суши с «перчинкой»: рекламу «Ебидоеби» признали неэтичной в Хабаровске

Рекламу сети суши «Ебидоеби» запретили в Хабаровске.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске рекламную кампанию сети доставки суши и роллов «Ебидоеби» признали неэтичной и нарушающей законодательство Управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В ходе контрольно-надзорного мероприятия УФАС выявило размещение рекламных конструкций и листовок в Хабаровске с содержанием, которое сочли неприемлемым.

«УФАС установило, что использование завуалированных слов и фраз, обозначающих определенные действия сексуального характера, в публичной рекламе является недопустимым и нарушает общепринятые правила приличия», — рассказали в УФАС по Хабаровскому краю.

Реклама нарушает требования статьи Федерального закона «О рекламе». В связи с этим индивидуальному предпринимателю было выдано предписание о прекращении нарушений рекламного законодательства. Материалы дела были переданы для заведения административного правонарушения.

ФАС