В центре Хабаровска грязную стену украсили граффити с природой

В центре Хабаровска стену старого дома закрасили граффити с изображением природы. Создать рисунок помогли специалисты из районного комитета, сообщает пресс-служба городской администрации.
Граффити в виде берёз и сопок на их фоне появилось на доме № 13 по улице Запарина. До этого стена была увешана потертыми объявлениями и закрашена тэгами. Комитет по управлению Центральным районом объявил конкурс на её преобразование, за которое охотно взялась группа уличных художников.
«Рисовали мы два дня, начали вчера. На создание картины ушло около 70 баллончиков с краской, которые вместе со стремянкой и другими материалами нам предоставили сотрудники администрации. Наша готовая работа получает благодарность прохожих», — поделился граффитист Илья Ивлюшкин.
Как отметила заместитель председателя комитета по управлению Центральным районом Надежда Вергасова, мэрия поддерживает художественное оформление уличных объектов и оказывает всестороннюю помощь энтузиастам, которые закрашивают неприглядные стены. Подобные работы есть не только на Запарина, но и на Уссурийском бульваре и городских прудах.
«На этом мы не остановимся. Мы планируем украсить еще несколько объектов. Один из них — стена у сквера Пограничной славы. На данный момент согласован эскиз, и думаю, в скором времени мы воплотим эту идею», — поделилась зампред.