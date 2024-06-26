О мифах и легендах Новосибирска рассказали в городской мэрии

«Речники, как и моряки, — это люди в себе, у них не менее интересная жизнь и очень личное отношение к реке. И когда они с такой теплотой говорили о своей жизни на реке, я по-настоящему осознала величие нашей Оби», — отметила Ирина Соловьёва.