О мифах и легендах Новосибирска рассказали в городской мэрии

Новосибирск полным ходом готовится к своему 131-ому дню рождения. Праздничные мероприятия состоятся на выходных, 29 и 30 июня. В эти дни будут работать гиды, знающие разные мифы и легенды о сердце Сибири.
Своими любимыми преданиями поделилась начальник управления культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьёва. Она рассказала, что когда впервые побывала в Затоне, то «увидела его глазами тех, кто там живёт». Прежде это была территория речников.
«Речники, как и моряки, — это люди в себе, у них не менее интересная жизнь и очень личное отношение к реке. И когда они с такой теплотой говорили о своей жизни на реке, я по-настоящему осознала величие нашей Оби», — отметила Ирина Соловьёва.
По словам Ирины Сергеевны, её также трогают мифы о тоннелях и подземных ходах под НОВАТом.