Жители Троицкого направили петицию в Москву

Поводом для обращения в правительство РФ послужила проблема, которая уже на протяжении восьми лет не даёт покоя местным жителям — отсутствие школы, которую обещали построить в комплексе с другими объектами социальной инфраструктуры сразу после заселения микрорайона.
Однако образовательное учреждение спустя годы так и остаётся красивой картинкой на бумажных проектах. Почему сотни детей из Ясной Поляны вынуждены ездить на учёбу в соседние школы, когда строительство собственной оказалось замороженным из-за разборок подрядчика и заказчика? В ситуации разбирался «АиФ в Омске».
Заморозили
В 2020-м был сделан проект школы. А потом целых два года его дорабатывали. Стройплощадка, где только в начале 2023 года развернулось долгожданное возведение школы на 1122 места, сегодня превратилась в заброшку. Объект заморозили из-за отсутствия финансирования.
Федеральные деньги вернулись в бюджет, так как школу исключили из нацпроекта, в рамках которого она должна была появиться. Виной тому стал срыв сроков контракта стоимостью 1 млрд 145 млн руб. В этом обвинили подрядную организацию. Однако подрядчик виновным себя не считает.
"В проекте школы мы увидели недостатки сразу, как он попал к нам в руки, но это произошло уже после заключения контракта. Об этом незамедлительно уведомили заказчика в письменном виде. В свою очередь он либо отмалчивался, либо заявлял, что мы должны сами подготовить рабочую документацию и исправить ошибки. Всю переписку с заказчиком суды исследовали и встали на нашу сторону по этому вопросу, — рассказывал заместитель гендиректора компании-подрядчика Игорь Эльясов. — В проекте даже не было точек, куда подключать газ, тепло, воду.
Поэтому, если бы мы и построили школу в Ясной Поляне, то не смогли бы подключить её к теплу. Этот вопрос также обсуждался много раз. Причину отсутствия таких данных нам не пояснили ни заказчик, ни проектировщик".
Между подрядчиком и заказчиком идут суды, а стройка зачахла. Счастье жителей микрорайона оказалось недолгим, его вновь сменили ожидание и походы по всевозможным инстанциям в поисках помощи.
Обещанного годами ждут
Татьяна Суханова из числа первых новосёлов Ясной Поляны. Её семья переехала в новый в то время широко разрекламированный и обещающий большие перспективы жилой комплекс в 2011 году. Тогда старшей дочери было 11 лет, а сыну год. Надеялись, что дети пойдут в новую школу, которую обещали скоро построить. Но сегодня уже третий ребёнок окончил второй класс, а школы всё нет. Дети учатся в соседней школе в Троицком, к месту учёбы добираются на школьном автобусе.
"В этом году в Троицкой школе начался капремонт, с января одно здание закрыли. Часть детей распределили по близлежащим учебным заведениям — в Новоомскую школу, Омский аграрно-технический колледж. Обучение всех остальных учеников проходит в здании начальной школы. Учатся в две смены. Кабинетов не хватает, уроки проходят в коридорах, в библиотеке. Дети, которые занимаются в кабинетах, не имеют возможности выйти на переменах в коридор, чтобы размяться. Школа переполнена.
В Ясной Поляне больше тысячи детей школьного возраста, почему наши ребятишки вынуждены добираться за несколько километров, когда имеют право на доступность обучения рядом с домом?" — недоумевает мама двух школьников Татьяна.
Чиновники не устают заверять, что школа в Ясной Поляне будет, сдвинулись лишь сроки её ввода в эксплуатацию: с первоначально обещанной даты — декабря 2021 года — они перенесены на 2026 год. Необходимо искать новый источник финансирования, чтобы продолжить работу, остановившуюся на уровне фундамента.
В столице помогут?
Яснополянцы уже потеряли всякую надежду. В поисках помощи они обратились в Москву.
«Больше нам обратиться за помощью некуда и не к кому. На все наши мольбы и просьбы мы получаем сухие отписки чиновников, никаких действенных мер. Заключение контракта с подрядчиком, который оказался недобросовестным, — это не вина жителей и детей, что остались без школы. Это вина лиц, проверяющих контрагентов до заключения контракта, а также всех должностных лиц и государственных органов, которые допустили заключение такого контракта и в очередной раз срыв сроков строительства школы», — говорится в обращении.
Параллельно письмо адресовали и главе региона с просьбой предусмотреть в областном бюджете деньги на продолжение строительства.
Пока заявители ждут решений властей, редакция «АиФ в Омске» направила запрос в минобр. Но конкретики на вопрос, какова дальнейшая судьба объекта, мы не получили. Ответ заключался в том, что мы и сами знали: «На объекте работы не ведутся, государственный контракт расторгнут 25 августа 2023 года».