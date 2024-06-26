Жители Троицкого направили петицию в Москву

"В проекте школы мы увидели недостатки сразу, как он попал к нам в руки, но это произошло уже после заключения контракта. Об этом незамедлительно уведомили заказчика в письменном виде. В свою очередь он либо отмалчивался, либо заявлял, что мы должны сами подготовить рабочую документацию и исправить ошибки. Всю переписку с заказчиком суды исследовали и встали на нашу сторону по этому вопросу, — рассказывал заместитель гендиректора компании-подрядчика Игорь Эльясов. — В проекте даже не было точек, куда подключать газ, тепло, воду.