В Красноярский край пришли результаты ЕГЭ еще по трем предметам

Экзамен по истории написали 1413 человек, из них 4 — на 100 баллов, 9 — на 97, свыше 80 баллов получили 122 человека. Среди стобалльников — ребята из Красноярска, Зеленогорска и Канска. Некоторые из них собираются поступать в Санкт-Петербургский госуниверситет на исторический факультет и в СФУ на юрфак, а затем хотят стать историком, научным работником, работать в прокуратуре или в МВД следователем.
ЕГЭ по иностранным языкам написали 1198 человек. Английский — 1191 человек. И только одной выпускнице удалось получить 100 баллов — золотой медалистские Богдане Солодовниковой из Красноярска, которая с 4-го класса находится на семейном обучении и прикреплена к лицею № 7. Девушка собирается поступать в столичные вузы на лингвистический факультет, а в будущем видит себя преподавателем английского языка или переводчиком.
Немецкий язык сдавали два выпускника, лучший результат в 82 балла показала выпускница из Красноярска. В ЕГЭ по испанскому языку приняли участие также два человека, самый высокий балл — 66 — получил выпускник из Лесосибирска. Из двух сдававших китайский язык на 90 баллов работу выполнила красноярская выпускница. А ЕГЭ по французскому языку со всего края сдавала только выпускница Красноярской Мариинской гимназии Софья Путинцева и получила за него 92 балла.
«В край также пришли результаты ЕГЭ по географии, физике, литературе и обществознанию, которые сдавали ребята в резервный период. Из них экзамен по литературе на 100 баллов написали 3 выпускника, а ЕГЭ по физике на 100 баллов выполнила выпускница, окончившая школу в предыдущие годы, — рассказали в минобре. — На сегодняшний день в Красноярском крае известны результаты по всем предметам ЕГЭ основного периода, но без учета резервного и дополнительного. По предварительным данным, на 100 баллов экзамены написали 157 человек, при этом 5 выпускников за два ЕГЭ получили максимальные баллы».