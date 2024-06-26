В Красноярский край пришли результаты ЕГЭ еще по трем предметам

«В край также пришли результаты ЕГЭ по географии, физике, литературе и обществознанию, которые сдавали ребята в резервный период. Из них экзамен по литературе на 100 баллов написали 3 выпускника, а ЕГЭ по физике на 100 баллов выполнила выпускница, окончившая школу в предыдущие годы, — рассказали в минобре. — На сегодняшний день в Красноярском крае известны результаты по всем предметам ЕГЭ основного периода, но без учета резервного и дополнительного. По предварительным данным, на 100 баллов экзамены написали 157 человек, при этом 5 выпускников за два ЕГЭ получили максимальные баллы».