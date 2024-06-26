«Объединяем Россию!». Как столица отметит День молодёжи

В столицу приедут делегации из регионов, которые боролись за звание «Молодёжной столицы России — 2024»: в этом году его носят Москва и Владивосток. Столицу посетят 400 активистов из Омска, Красноярска, Владивостока и Мурманска. Москва и Владивосток проведут телемост, во время которого представители местных организаций обменяются опытом.