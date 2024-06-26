«Объединяем Россию!». Как столица отметит День молодёжи

Мастер-классы на любой вкус
Центром праздника станет парк «Ходынское поле», где
В столицу приедут делегации из регионов, которые боролись за звание «Молодёжной столицы России — 2024»: в этом году его носят Москва и Владивосток. Столицу посетят 400 активистов из Омска, Красноярска, Владивостока и Мурманска. Москва и Владивосток проведут телемост, во время которого представители местных организаций обменяются опытом.
Выступят более 100 лекторов и экспертов. Гости смогут выбрать любой из 60 образовательных треков и посетить более 30 мастер-классов. На интерактивных площадках можно будет присоединиться к тренировкам со знаменитыми спортсменами, принять участие в арт-квесте, создать гимн молодёжи Москвы в музыкальной лаборатории
Поиск работы в формате квеста
В рамках фестиваля молодые люди смогут посетить карьерные консультации, где специалисты проекта «ВРаботе» помогут определиться с выбором будущей профессии. Можно будет присоединиться к интерактивному квесту по мотивам трудоустройства.
На стенде «Твой город — твоё дело» кадровых сервисов правительства Москвы для молодых участников фестиваля будет оборудована VR-зона, где они смогут попробовать себя в роли сотрудника ЗАГС, директора школы, инспектора по благоустройству или контролёра московского паркинга.
Концертная программа тоже более чем насыщенная. В рамках фестиваля пройдут кубок КВН «Молодёжь Москвы», выступления стендап-комиков и вечерний кинопоказ под открытым небом. Вечером 29 июня на главной сцене популярные артисты исполнят любимые молодёжные хиты.
Идеи и их воплощение
В Москве сейчас живут более 3,2 млн юношей и девушек, свыше 900 тыс. из них студенты. И город создаёт различные проекты для самореализации молодёжи.
Уже 4 года работает городской проект «Молодёжь Москвы». За это время реализовано более 2,5 тыс. молодёжных идей, организовано свыше 3,5 тыс. мероприятий. Молодые люди могут осуществить свои проекты в рамках грантовых конкурсов и проектных акселераторов.
Город даёт возможность довести идею до полного воплощения в реальность. Кроме того, конкурс грантов мэра Москвы ежегодно поддерживает инициативы для молодёжи — за последние 3 года в номинации «Молодёжь Москвы» победили более 170 социально ориентированных НКО. Эта номинация ежегодно является одной из самых популярных.
Открыт первый городской портал «Молодёжь Москвы», где каждый желающий может познакомиться с различными городскими проектами. Создана многофункциональная инфраструктура: культурные пространства, спортивные площадки, коворкинги и карьерные центры. Уникальной площадкой стало и мультиформатное пространство «Молодёжь Москвы», в котором доступны самые необходимые для молодёжи сервисы.